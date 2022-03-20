أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 20-3-2022

احتكار بعض التجار لعدد من السلع الاستهلاكية أمر تواجهه الدولة بحزم شديد، وفي ظل ذلك يتابع الكثيرون متوسط أسعار الخضروات قبل النزول والشراء من الأسواق، بالتزامن مع قرب بدء شهر رمضان الكريم، خاصة السيدات إذ يتابعنّ أسعار السلع في الأسواق المحلية كون الغالبية العظمى تتجه لتخزين بعضها.

وأجرت «الوطن» اليوم الأحد الموافق 20 مارس الحالي جولة صباحية في عدد من الأسواق لرصد أسعار الخضروات كالكوسة والبسلة والكرنب والفاصوليا الخضراء وغيرها من الخضار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضراوات في الأسواق

في البداية تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر، وسعر يختلف بين 12 و16 جنيهًا للفلفل الأحمر، كما سجل الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، وأيضًا سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، كما جاء سعر كيلو الطماطم بالأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو الواحد، ليتضح بذلك وجد ثبات في الأسعار داخل الأسواق المحلية.

سعر القلقاس في الأسواق

كما سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل القلقاس سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل الباذنجان العروس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الوحد، وسعر الباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو اليوم، وباذنجان أبيض يتراوح سعره من 5 إلى 16، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق.

كما شهد القرنبيط ثباتًا في سعره إذ تراوح سعر (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات، فيما سجل الثوم سعرًا يتراوح بين 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، وسبانخ من 4 إلى 5 جنيهات، بطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه، فول أخضر من 3 إلى 6 جنيهات، وورق عنب بناتي يبدأ من سعر 30 جنيهًا.