أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

حالة من القلق تنتاب المواطنين خوفا من ارتفاع السلع الاستهلاكية تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه نحو 9 أيام، إذ يحرص الكثيرون على تخزين العديد من السلع لاستخدامها في إعداد الوجبات أو تناولها طازجة خلال وجبة السحور.

وحسب جولة صباحية أجرتها «الوطن» اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس في عدد من الأسواق، ترصد «الوطن» أسعار الخضروات كالبسلة والخيار والكوسة والكرنب والفاصوليا الخضراء وغيرها من الخضار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

جاء سعر الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، كما تراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، فيما سجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو الواحد، ليتضح بذلك ثبات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، فيما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر، بينما اختلف سعر الفلفل الأحمر الذي تراوح بين 12 و16 جنيهًا.

سعر الجزر في الأسواق

سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل القلقاس سعرا تراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر الباذنجان العروس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو اليوم، والباذنجان الأبيض تراوح سعره بين 5 إلى 16، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

وجاءت البطاطا بسعر تراوح بين 1.5 حتى 3.5 جنيه، والفول الأخضر بين 3 إلى 6 جنيهات، وورق العنب البناتي بدأ من سعر 30 جنيهًا، كما شهد القرنبيط ثباتًا في سعره إذ تراوح سعر (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات، فيما سجل الثوم سعرًا تراوح بين 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر السبانخ من 4 إلى 5 جنيهات.