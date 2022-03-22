أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022

نحو 10 أيام تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، حيث يحرص كثيرون على تخزين بعض السلع لاستخدامها في إعداد الوجبات أو تناولها طازجة خلال وجبة السحور، لهذا يتابع الغالبية العظمى أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء.

ووفق جولة صباحية أجرتها «الوطن» اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس في عدد من الأسواق، ترصد «الوطن» أسعار الخضروات كالكوسة والبسلة والكرنب والفاصوليا الخضراء وغيرها من الخضار، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضراوات في الأسواق

تراوح سعر كيلو الطماطم بالأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو الواحد، ليتضح بذلك ثبات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، فيما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر، وسعر يختلف بين 12 و16 جنيهًا للفلفل الأحمر، كما سجل الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الباذنجان في الأسواق

وسجل سعر الباذنجان العروس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو اليوم، والباذنجان الأبيض تراوح سعره بين 5 إلى 16، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل القلقاس سعرا تراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر السبانخ من 4 إلى 5 جنيهات، بطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه، فول أخضر من 3 إلى 6 جنيهات، وورق عنب بناتي يبدأ من سعر 30 جنيهًا، كما شهد القرنبيط ثباتًا في سعره إذ تراوح سعر (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات، فيما سجل الثوم سعرًا يتراوح بين 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات.