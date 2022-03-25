في عيد ميلاده.. حسين الشريف ممثل بدرجة «ضابط شرطة»: نفسي أرجع اشتغل

يحتفل الفنان حسين الشريف اليوم بعيد ميلاده الـ66، ويعتبر أشهر من أدى شخصية الضابط في السينما والتلفزيون، إذ قدم الدور في عشرات الأعمال.

حسين الشريف ممثل مصري، حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات، وتحديدًا عام 1977، من أبرز أعماله «دموع في عيون وقحة»، وفيلم «سواق الأتوبيس».

حسين الشريف قدم 256 عملًا في السينما

قدم حسين الشريف 256 عملا في السينما والتليفزيون، ومن أهم أفلامه «العفاريت» مع مديحة كامل، «أقوى الرجال» مع نور الشريف، و«لعبة الانتقام» مع بوسي، وفي التليفزيون قدم «رأفت الهجان» الجزء الأول، «عفريت القرش»، «وكالة عطية»، وغيرها من الأعمال.

حسين الشريف: افتقد التمثيل والفن

وظهر مؤخرا حسين الشريف في بث مباشر مع «الوطن»، قال خلاله إنه يفتقد بشكل كبير للتمثيل والفن، وأنه حين تواصلت معه عدد من المحطات الإعلامية شعر أنه عاد للتمثيل من جديد، مؤكدًا أنه يشتاق للفن ويتمنى أن يعود للعمل من جديد، موضحًا: «نفسي أرجع للفن والتمثيل من تاني، والمرة دي هقدم دور عميد بقى أنا كبرت».

وعن حياته حاليًا، تابع: «استقريت في مرسى مطروح منذ 4 سنوات، وفتحت محل بقالة، والمدينة أهلها ناس طيبين وبيصونوا العيش والملح، وأولادي عجباهم العيشة في القاهرة، وبيجولي مطروح في الصيف».

وعن اعتزاله الفن قال حسين الشريف: «معتزلتش الفن لكن مفيش حاجة مناسبة وجايز المخرجين الجداد ميعرفونيش، الحمد لله كنت محظوظ في شغلي والناس كلها بتحبني والفن الجميل جوة دمي، ولكن علاقتي بالنقابة حاليًا المعاش والعلاج».

وأضاف أنه قدم الكثير من الأدوار والأعمال الفنية المختلفة، لكن الجمهور يتذكر له دور الضابط بالأخص، لكونه قدمه بشكل جيد ومتقن، مضيفًا: «لحد دلوقتي فيه ضباط حقيقيين، فاكرينني ضابط حقيقي، وبيسألوني هو أنا خريج دفعة إيه».

آخر أعمال حسين الشريف

أخر أعماله الفنية كانت في عام 2012 والذي يحمل اسم «ربيع الغضب»، وتبدأ أحداث المسلسل في يوم 6 أبريل عام 2008، وتنتهي باندلاع ثورة يناير، حيث يتعرض المسلسل لمجموعة كبيرة من قضايا الفساد التي ظهرت بكثرة في المجتمع خلال الفترة الأخيرة من حكم محمد حسني مبارك، وأدت إلى اندلاع الثورة، مع إبراز السلبيات التي ظهرت بالمجتمع في تلك الفترة، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج محمد فاضل.