«ضابط السينما» يعمل بقالا: الجيل الجديد ميعرفنيش والنقابة مبتسألش «فيديو»

كشف الفنان حسين الشريف، الذي اشتهر بدور الضابط في السينما المصرية، عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية نحو ثماني سنوات، قائلًا: «المُخرجين اللي كنت شغال معاهم، بِعدوا عن الساحة هم كمان، والأجيال الجديدة الموجودة في المجال متعرفناش».

أعود للبلاتوه حال وجود عرض فني مناسب

وفي ظهور نادر وأول له منذ ثماني سنوات، نفى حسين الشريف خلال حواره لـ«الوطن»، ما يُشاع بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ سيعود للبلاتوه حال وجود عرض فني مُناسب.

وأشار الفنان حسين الشريف، إلى أنه انتقل إلى مرسى مطروح منذ سنواتٍ قليلة، بعد قلة العروض الفنية، قائلًا: «مبقاش ليّا لازمة في القاهرة، بعد مبقاش ليّا شغل فيها، وجيت مطروح عشان الاستقرار والهدوء اللي فيها».

وتابع الفنان حسين الشريف، «أنا من عشاق مطروح.. بحب مطروح من سنوات طويلة وناسها حلوين.. فيها هدوء عكس القاهرة»، متابعا: «جيت وفتحت محل بقالة صغير هنا وبقضي فيه أغلب وقتي».

لا يتواصل معي أحد من الوسط الفني

وأوضح الفنان حسين الشريف أنه لا يوجد فنان يتواصل معه منذ غيابه عن الساحة الفنية، وكذلك مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قائلًا: «محدش بيسأل عليا.. والنقابة من ساعة ما طلعت على المعاش، مفيش تواصل معايا خالص، وباخد المعاش عن طريق البنك، مفيش أي نشاط من ناحية النقابة بالنسبة ليا خالص».

وأعرب الفنان حسين الشريف عن آماله بالعودة إلى الساحة الفنية في أقرب وقت، بعمل يتناسب مع تاريخه وجمهوره، إذ أنه مُرتبط بالمجال منذ سنواتٍ طوال.

يذكر أنّ الفنان حسين الشريف، حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وتحديدا عام 1977.