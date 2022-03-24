الأيتام على رأس أوليات «حياة كريمة».. حساب استثماري لكل طفل لتأمين مستقبله

يأتي ملف الأيتام على رأس أولويات مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالفئات المستحقة الأولى بالرعاية، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن في ربوع مصر كافة، بجميع الملفات والقطاعات، بداية من مشروعات البنية التحتية ووصولا إلى القوافل الغذائية والطبية، والمساعدات التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة للتغلب على الظروف الاقتصادية.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وقالت الدكتورة إيناس صفوت، منسق حياة كريمة بمركز الباجور بالمنوفية، إن ملف الأيتام على رأس الملفات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، والمقرر انطلاقها في يوليو المقبل، وتستمر حتى 30 يونيه 2023، لتستغرق عام من التنفيذ.

شهادت من بنك ناصر للأيتام

وأضافت منسق حياة كريمة خلال حديثها لـ«الوطن» أن المبادرة تسعى لفتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام الأيتام، ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي «أولادنا مستقبلنا»، وفقا للكشوف المرسلة من المؤسسة، موضحة أن هناك عدد من الضوابط والمعايير، إذ يشترط لفتح الحساب أن يكون الطفل أقل من 16 عاما، على أن يكون له حرية التصرف بالحساب عند بلوغ السن القانوني ليبدأ حياته بها، ومن المقرر أن تكون تلك الحسابات بالتعاون مع بنك ناصر.

وتابعت أن تلك الشهادات تأتي في إطار توفير حياة طبيعية تساعد على تنشئة الأيتام تنشئة صحيحة، لخلق جيل جديد مهيأ ليكون عنصرا فاعلاً وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم من خلال فتح حسابات استثمارية كهبة مشروطة تحت مسمى منظومة «أولادنا مستقبلنا».

وأشارت إلى أن «حياة كريمة» تشمل عدد كبير من الملفات، من بينها ملف سكن كريم، والذي يهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطن بالقرى الأكثر فقرا، من خلال رفع كفاءة المنازل، وتطويرها، أو إعادة بنائها، وملف التحول الرقمي، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، من خلال عقد ندوات بقرى المبادرة، للتعريف بمبادئ وأساسيات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية، المعتمدة للطلاب والخرجين، لتأهيلهم إلى أسواق العمل.

قوافل طبية وعمليات جراحية

وإلى جانب الملف الطبي، والذي يستهدف إطلاق عدد من القوافل الطبية إلى القرى في المناطق النائية، فضلا عن توفير الأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة، للحالات المستحقة، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، في إطار برتوكول تعاون مع التعليم العالي.

كما أشارت المنسق المركزي لحياة كريمة، إلى أن المبادرة تتضمن مبادرة «ابدأ» الخاصة بالمصانع والورش الصغيرة، أو العمل على إنهاء مشكلاتها، من حل مسألة التراخيص، توفير المعدات اللازمة لها، وتقديم المساعدات المادية، ليخرج المشروع إلى النور.

مركز الباجور ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

كما أكدت أن المبادرة تواصل استعدادها للمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة في مركز الباجور، بمحافظة المنوفية، من خلال عقد اللقاءات وحوارات مجتمعية بالوحدات المحلية والقرى، بمجالس المدن، بحضور المشايخ والعمد وكبار أهل القرية.