السيسي: مستعدون لنقل تجربة كفالة الأيتام للدول الأخرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نظام الكفالة في مصر تطور خلال الأعوام الماضية، وأخذ نقاشا عميقا، لأنه كانت هناك معايير جيدة وصارمة جدًا، ولكنها «بتضيع بعض الفرص على بعض الناس، فقولنا هندي الفرصة ونعمل تجربة، ولقينا رد فعل رائع جدا»، لافتا إلى أن النتيجة ممكن نقلها للدول الأخرى، و«مستعدون لهذا الأمر».

المقارنة بين النشأة داخل دور الرعاية والأسرة محسومة صالح كفالة اليتيم

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: «لما بنقارن بين بيئة اجتماعية داخل دار رعاية مهما كانت جودتها، والرعاية داخل أسرة مهما كان مستواها، لقينا إن المقارنة في صالح كفالة اليتيم أو اليتيمة، وهذا يعطي مناخا إيجابيا كبيرا أكثر من دور الرعاية، ولا يمكن في دور الرعاية توفير نفس الرعاية الأسرية».