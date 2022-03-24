قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 14 محافظة اليوم.. الكشف والعلاج مجانا

إطلاق القوافل الطبية للمناطق البعيدة المهمشة طوال فترات عمل مبادرة حياة كريمة بالقرى الفقيرة والمهمشة كان أمرًا فارقاً مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

ونص البروتوكول على تقديم المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية جميع أوجه الرعاية الطبية للحالات التي ستحولها المؤسسة لها بالمجان لصالح المواطن المصري الأولى بالرعاية، إذ أعلنت «الصحة» أنَّه وفقاً لهذا البروتوكول يتمّ تهيئة وتجهيز الوحدات الصحية ومراكز السموم ومراكز علاج الإدمان ومستشفى طب المسنين ومستشفى صحة المرأة والطفل، ووحدة علاج الأمراض الجينية ومركز التميز ومعهد بحوث أمراض العيون من أجل خدمة المواطنين.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

تقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» خدماتها بشكل مجاني من الكشف الطبي وصرف العلاج مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنَّه سيتمّ إطلاق 14 قافلة طبية، تستمر حتى اليوم الخميس، في مناطق: المركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، شرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، الفرنساوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، الطويل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، الفرجاني مركز بني مزار محافظة المنيا، الغريب مركز زفتى محافظة الغربية.

بالإضافة إلى الآمال مركز نصر النوبة محافظة أسوان، الغوصة محافظة قنا، الحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية، أولاد مرعي – النصر محافظة مطروح، عرب عايش – الزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الشلوفة بحي الجناين محافظة السويس.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.