«أكساد»: حرب أوكرانيا تدفعنا للتوسع في زراعة الذرة دعما لصناعة الأعلاف

نظم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والتابع لجامعة الدول العربية الورشة الختامية لمشروع الذرة الرفيعة البيضاء بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بمناسبة مرور 100عام علي انشاء جامعة الدول العربية وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس المركز والدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة.

المشاركون: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار محاصيل الحبوب

وأكد المشاركون في ورشة العمل ان الازمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار محاصيل الحبوب والأعلاف بالأسواق الدولية وارتفاع أسعارها عالميا، مشيرين إلي أن هذه الأزمة فرصة هامة للتوجه نحو التوسع في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة لتلبية الاحتياجات المحلية لصناعة الأعلاف والحد من استنزاف العملات الأجنبية في استيراد فول الصويا من الخارج.

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير «أكساد» بالقاهرة ان رؤية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» تعتمد علي دعم الجهود البحثية لمركزي البحوث الزراعية والصحراء لخدمة الأمن الغذائي المصري، والعربي مشيدا باستنباط أصناف جديدة من محاصيل الحبوب متحملة لندرة المياه والجفاف وأعلي إنتاجية وتحديث النظم الزراعية وذلك في إطار خدمة المشروعات القومية الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكي وشمال وجنوب سيناء ونطلب المزيد لأن هذه البحوث مهمة للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية.

وأضاف «خليفة» أن هناك تعاونا في مجال بحوث الذرة الرفيعة بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية ويجري حاليا استعراض أهم النتائج لهذا المشروع لخدمة الأمن الغذائي المصري والعربي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، موضحا انه سيكون هناك إقبال كبير علي زراعة الذرة الصفراء والرفيعة الموسم الصيفي المقبل بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار هذه المحاصيل وخاصة بسبب الآثار الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة أن الشركة الوطنية نجحت الموسم الماضي في تلبية جزء من احتياجات اتحاد منتجي الدواجن وقام الأخير بالتعاقد الكامل مع الشركة لتوريد إجمالي إنتاجها من المحصول في مشروع توشكي، مشيرا إلي ان الدولة كان لديها رؤية استباقية في إدارة أزمات نقص إمدادات الغذاء وهو ما انعكس علي التوسع في زراعة محاصيل الذرة والقمح في مشروع مستقبل وطن في محور الضبعة، مشيرا إلي أن محصول الذرة لاقي اهتماما كبيرا من الدولة حيث شجعت علي التوسع في زراعة المحصول وهو ما ظهر في زراعة 2.7 مليون فدان بالذرة الموسم الماضي.

«خليفة»: الفلاح يدرك قيمة زراعة محصول الذرة

وأكد «خليفة»، أن زراعة هذه المساحات يؤكد ان الفلاح يدرك قيمة زراعة محصول الذرة بشقيها الشامية والصفراء والذرة الرفيعة للاستفادة منها في مشروعات تسمين الدواجن والإنتاج الحيواني، مشيرا إلي أهمية دور المعاهد البحثية المتخصصة للتوصل إلي تركيبة علفية تحتوي علي منتجات الذرة الشامية الصفراء والبيضاء والذرة الرفيعة أو إنتاج السيلاج من مساحة 600 ألف فدان منزرعة بالذرة الشامية لتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والتسمين.

من جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في كلمته خلال ورشة العمل إن ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية تؤثر علي ارتفاع معدلات الحرارة بمختلف المناطق فضلا عن الآثار السلبية للأزمة الروسية علي أوكرانيا تعد من أهم العوامل التي تؤثر علي توافر مستلزمات إنتاج الأعلاف وارتفاع أسعارها دوليا، بما ينعكس علي الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن وأسعار القمح وفول الصويا، مشددا علي ان ذلك يدفع بأهمية دور البحث العلمي لحل هذه المشكلات لضمان النجاح في إدارة الأزمة والحفاظ علي ما لدي البلاد من عملة صعبة.

وأضاف «سليمان» أن دور المركز هو ابتكار تطبيقات جديدة للمرور بنجاح من الأزمات الطارئة، من خلال الإبداع العلمي، مشيرا إلي أن الشعب المصري أكثر الشعوب تحملا خلال الأزمات وهو ما حدث خلال حرب أكتوبر حيث لم يكن احتياطي القمح يكفي البلاد شهرا ورغم ذلك تحمل الشعب المصري ونجح في المرور من الأزمة ونجح في أن يوفر القمح لمدة 6 شهور.

«سليمان »: مستعدون لتوفير تقاوي التوسعات المستقبلية في زراعة الذرة

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن الأزمة الحالية في الحبوب يمكن ان تساهم في عودة إنتاج الخبز في الريف المصري مرة أخري بدلا من الاعتماد على الخبز المدعم من الدولة بصورته الحالية لتخفيف الضغط علي توفير القمح المستورد لتلبية صناعة الخبز المدعم من الحكومة لتأمين «لقمة العيش».

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية على أن أزمة العلف أزمة حقيقية وأن نفكر بصورة عير تقليدية تساهم في تلبية إحتياجات البلاد من محاصيل الأعلاف وخاصة الذرة، موضحا أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء خلال عام واحد وذلك من خلال زراعة 2 مليون فدان بإنتاجية 3.5 طن تحقق 7 ملايين طن تلبي 70% من الإحتياجات اللازمة لصناعة الأعلاف خلال عام ويعتمد ذلك علي توفير التقاوي اللازمة لزراعة هذه المساحة حتي نفيق من الغفلة التي عشناها خلال الفترة الماضية.

وكشف «سليمان » عن استعداد المركز لتوفير التقاوي اللازمة للتوسعات المستقبلية في زراعة الذرة وتوفيرها لصالح اتحاد منتجي الدواجن علي أن يتعاقد مع المزارعين علي المساحات المستهدفة وفقا للتقاوي الجاهزة بهذا الشأن علي أن يتم تحصيل قيمة التقاوي بعد حصاد المحصول من المزارعين.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن مشكلة مصر المتعلقة بتوفير الكميات اللازمة لإنتاج الأعلاف هى أننا أغفلنا دور الذرة الصفراء خلال السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعارها عالميا وان اللجوء لاستيراد الذرة الصفراء من الخارج يشكل دعما للمزارع الأجنبي علي حساب المزارع المصري.

وأشار «سليمان»، إلي أنه «آن الآوان» أن تبقي أموالنا داخل مصر لخدمة الزراعة والمزارع المصري وخاصة في ظل توجيهات الرئيس بالتركيز علي القطاع الزراعي والتوسع في زراعة القمح والحفاظ علي الأمن الغذائي وتوفير أعلافنا من الإنتاج المحلي للمساهمة في تطوير الإنتاج الحيواني والحفاظ علي أسعار البروتين الحيواني في الأسواق، موضحا أن الذرة الرفيعة ستكون مخرجا لحل مشاكل كثيرة في مجال صناعة الأعلاف وخاصة مع الذرة الشامية لأننا «سنفوق من الغفلة التي كنا بها » خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في البورصة العالمية وأصبحت حقيقة.