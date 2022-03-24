عاجل.. تغريم الشناوي وشلهوب 50 ألف جنيه بتهمة الإساءة لمعز مسعود وحلا شيحة

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثالث أكتوبر، للمرة الثانية ونهائيا حكما ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج «نص الكلام» بغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما و40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت بتهمة سبهما وقذفهما بالقضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وقال إيهاب يس محامي معز مسعود أنه يحق لهما التعويض علي أي أموال أو أملاك لطارق الشناوي وراغده شلهوب ويحق لهما رفع دعوي تكميلية .

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي

وكان معز مسعود قد كتب عبر حسابه بموقع التدوينات «تويتر» قائلا «تعمدت الإساءة إلي شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت علي حياتي الشخصية، وأسأت إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية»

وأقام محامي معز مسعود جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج «نص الكلام» بقناة النهار يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له ولزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تصريحات طارق الشناوي عن حلا ومعتز

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد صرّح بأن معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة يستخدمها لتحقيق أهدافه.

وقال الشناوي، خلال اللقاء التليفزيوني إن «تركيبة حلا بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن تربية والد حلا شيحة لبناته كان فيها نقص، وكانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى».