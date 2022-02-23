تأجيل استئناف راغدة شلهوب على تغريمها بتهمة سب معز مسعود وحلا شيحة لـ23 مارس

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من المذيعة راغدة شلهوب على الحكم الصادر ضدها بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما لجلسة 23 مارس للحكم.

وكانت محكمة مستأنف أكتوبر قررت تأجيل نظر استئناف راغدة شلهوب على تغريمها لسب معز مسعود وحلا شيحة، لجلسة اليوم، لعدم ضم المستندات.

استئناف راغدة شلهوب ‏

‏وتقدم محامي المذيعة راغدة شلهوب، باستئناف على الحكم ضد موكلته من محكمة جنح ثالث أكتوبر أصدرت حكمها في القضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر، بمعاقبة الناقد الفني طارق الشناوي، ومذيعة برنامج «نص الكلام» راغدة شلهوب، بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما لمعز مسعود.

‏وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حددت جلسة 9 فبراير الماضي، لنظر الاستئناف المقدم من المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلا عن المذيعة راغدة شلهوب، وذلك على الحكم الصادر بتغريمها من محكمة الجنح في واقعة اتهامها بسب وقذف حلا شيحه ومعز مسعود.

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي وراغدة شلهوب

وأقام محامي معز مسعود، في وقت سابق، جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بالإساءة إليه وزوجته، في تصريحات عبر البرنامج بأن معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.