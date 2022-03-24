طرح حبوب منع حمل للرجال قريبا بعد نجاح تجربتها على الفئران

تستعد الأوساط الطبية الأمريكية لطرح عقار جديد وغريب لمنع الحمل لدى الرجال، وقالت قناة روسيا اليوم، إن علماء قاموا بتجربة العقار على الفئران وأثبت نجاحه مع ذكور الفئران بنسبة 99%، دون أي آثار جانبية، ومن المتوقع كذلك أن يدخل مرحلة التجارب البشرية نهاية عام 2022.

ويكمن التحدي الأساسي لدى القائمين على هذه الدراسة في ألا تكون هناك أي آثار جانبية لهذه الأقراص على الرجال، وهي الأعراض التي لم تظهر على الفئران.

نتائج دراسة أقراص منع الحمل للرجال تعرض خلال الربيع

وأوضحت روسيا اليوم أنه سيتم تقديم نتائج هذه الدراسة خلال اجتماع الجمعية الكيميائية الأمريكية، خلال فصل الربيع، في خطوة تستهدف توسيع خيارات تحديد النسل، بحيث يتم منع الحمل من خلال الرجل، ومن ثم يكون هو كذلك صاحب مسؤولية.

وأوضحت روسيا اليوم أنه تمت الموافقة في الستينيات على أقراص منع الحمل للإناث، وكانت هناك اهتمامات لدى الباحثين بأن يكون هناك أيضا أقراص مكافئة لها للذكور، وأن هناك اهتمامات من الرجال بذلك.

باحث لـ«فرانس برس»: رجال أبدوا رغبة في تشارك مسؤولية تنظيم النسل مع الإناث

وقال دكتور عبدالله نومان، طالب الدراسات العليا في جامعة مينيسوتا الذي سيقدم العمل أمام الجمعية الكيميائية الأمريكية إن عدة دراسات أظهرت أن الرجال مهتمون بأن يكونوا شركاء للنساء في مسؤولية تحديد النسل.

ولفت خلال تصريحات لوكالة أنباء «فرانس برس»، أنه حتى الآن ليس هناك سوى خيارين فعّالين متاحين أمام الرجل هما قطع القناة الدافقة أو ارتداء الواقي الذكري، وفقا له، في وقت تعد جراحة قطع القناة الدافقة واحدة من الجراحات باهظة الثمن ولا تحقق النجاح بشكل مؤكد.

طريقة تطوير عقار منع الحمل عند الرجال

واعتمد الباحث عبدالله نومان، لتطوير عقار غير هرموني يمنع الحمل لدى الرجال، باستهداف مستقبلات حمض الريتينويك، وأوضح أنه داخل الجسم يتم تحويل فيتامين إيه إلى عدة أشكال منها حمض الريتينويك، المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية ونمو الخلايا وتطور الجنين.

والفكرة في هذا العقار أنه يقوم بمنع حمض الريتينويك من التفاعل مع مستقبل الريتينويك الذي يسمى RAR-alpha، أي يوقف عمل الأخير الأمر الذي يسبب العقم، بحسب ما أثبتت التجارب التي أجريت على الفئران.