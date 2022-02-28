نائب يطالب بحوافز لتشجيع ثقافة تحديد النسل: أرقام الزيادة السكانية مرعبة

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية، للقضاء على المشكلة السكانية.

أرقام الزيادة السكانية مرعبة

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن أرقام الزيادة السكانية مرعبة، وتأكل الأخضر واليابس، وأنه لا بد من استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، ودعم خطط الدولة في التنمية، بما يتماشى مع الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

الدولة تبذل مجهودات جبارة

أضاف عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات جبارة في سبيل إيجاد موارد تنموية، تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، تم علاج مليون و60 ألف شخص، بالإضافة إلى مشروعات تنموية كبيرة، كحياة كريمة، وغيرها بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه، في كل محافظات الجمهورية، مؤكدا أنها خطوات إيجابية، مطالبا موسسات الدولة، بالسير على نفس الوتيرة، التي يسير بها الرئيس السيسي، لإحداث تنمية حقيقة في الوطن.

تنمية الأسرة المصرية

طالب عضو الشيوخ، بضرورة تكاتف الجهود بين كل مؤسسات الدولة والأزهر والكنيسة، وبعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام، لتنمية الأسرة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر، ووضع ركيزة للتحرك، من أجل تغيير الواقع للأفضل.

وتابع بأن الدولة بجانب الجهود التنموية التي تقوم بها، حريصة على كل الحرص على دعم ملف حقوق الإنسان، وأن هذا الملف، كما أكد الرئيس على رأس أولويات الدولة.

محاربة الأزمة السكانية

شدد طارق عبد العزيز، على أن السلطة التشريعية بغرفتيها ونوابها، على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم، من خلال التشريعات التي تساعد الدولة على محاربة المشكلة السكانية، مطالبا الدولة بإقرار حوافز تشجيعية للمواطنين، لتشجيع ثقافة تحديد النسل.