«كورونا والفطر الأسود» في مؤتمر قسم الأنف والأذن بجامعة المنصورة

أكد الدكتور ياسر خفاجي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بجامعة المنصورة، أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للقسم شملت مناقشة عدد كبير من الأبحاث، منها مناقشة بحثين دوليين تم نشرهما في المجلة العلمية لقسم الأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة، عن علاقة المرضى المصابين بفيروس كورونا والإصابة بالفطر الأسود والتهاب الجيوب الأنفية، حيث تم مناقشة طرق العلاج، وتأثير المرض على المصاب، والعوامل المؤثرة على استجابة المريض للعلاج ونسبة الشفاء.

استمرار مؤتمر الأنف والأذن والحنجرة على مدار 3 أيام

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي تنظمه جامعة المنصورة، على مدار 3 أيام، حتى غد الجمعة 25 مارس، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة ‏للدراسات العليا والبحوث‎ ‎،‎وبحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور تامر أبو أسعد، وكيل كلية الطب للدراسات والعليا ‏والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال موسى، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، والدكتور ياسر خفاجي، رئيس القسم والمؤتمر، وكل من الدكتور وليد منير، والدكتور أحمد السبكي.

«خفاجي»: المؤتمر عرض علاج ضعف الشم

وأضاف «خفاجي»، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المؤتمر عرض محاضرتين عن المضاعفات الناتجة عن مرض «كوفيد-19»، ومحاضرة عن علاج ضعف الشم، وهي من الأعراض المصاحبة للمرض، حيث تم عرض البحث من أحد الباحثين في جامعة «ستانفورد» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة إلى أن المؤتمر هذا العام يشارك فيه نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية، إضافة إلى بمشاركة 17 خبيراً أجنبياً من جامعات «ستانفورد» و«هارفارد» بالولايات المتحدة، فضلاً عن خبراء من إحدى الجامعات الإسبانية.

وأوضح أن المؤتمر يعقد هذا العام بتقنية الحضور المزدوج، الحضور الفعلي مع إمكانية الحضور والتفاعل عبر شبكة الإنترنت، ويشمل كورسات تعليمية في فروع الأنف والأذن والحنجرة المختلفة، باستخدام المناظير.