«زراعة المنصورة» تنظم يوم الوعي الصحي ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي

نظمت كلية الزراعة بجامعة المنصورة اليوم الخميس، يوم الوعي الصحي الثاني لكلية الزراعة، تحت عنوان «الوعي الأخضر»، كأحد فعاليات احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وافتتح يوم الوعي كل من الدكتور أيمن الغمري عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح سعدة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شطا وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

افتتاح معرض لمنتجات الطلاب من الأغذية الخفيفة

وأعلنت كلية الزراعة بجامعة المنصورة، في بيان لها، أنه جرى افتتاح معرض لمنتجات الطلاب من الأغذية الخفيفة الصحية والتي تناسب طلاب الجامعة كاختيارات غذائية أثناء وجودهم بالجامعة، من حيث الملاءمة والقيمة الغذائية والإتاحة الاقتصادية.

كما تم عرض نماذج توعية بمخاطر التغيرات المناخية على توفر الغذاء والحالة الغذائية للأفراد وطرق ترشيد استهلاك الغذاء وكيفية الحصول على وجبة غذائية متوازنة بأبسط الاختيارات.

مخاطر تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي

وقدم الطلاب عروض توعية لزملائهم حول مخاطر تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والحالة الغذائية للشعوب وأهم السياسات التي يمكن انتهاجها لمحاربة خطر الجوع، وهو ثاني أهداف التنمية المستدامة 2030 لمصر والأمم المتحدة.

أهمية ترشيد استهلاك الغذاء

وعرض الطلاب أهمية ترشيد استهلاك الغذاء والتوجيه نحو تحويل النفايات الغذائية إلى كمبوست أو سماد عضوي، كما تناول العرض التقديمي دور المرأة في سلسة الإمداد بالغذاء بعنوان «نساء يطعمن العالم»، ثم قاموا بتوزيع مطويات إرشادية حول هذه الموضوعات على زملائهم في الكلية وخارجها.

تأتي حملة التوعية «الوعي الأخضر» والتي ينظمها طلاب الكلية بالتعاون مع رعاية الشباب، وتحت إشراف الدكتورة الزهراء مطاوع مدرس بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، لتأهيل الشباب ونشر الوعي بالقضايا البيئية الراهنة استعدادا لاستضافة قمة المناخ 27 للأمم المتحدة في شرم الشيخ نوفمبر القادم.