وكيل «صحة النواب»: منظومة الصحة بالأقصر متميزة.. وتقدم خدمات عالية المستوى للمواطن

قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال لقاءه محافظ الأقصر، على هامش زيارة وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، لمستشفيات المحافظة، إن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة، وذلك من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ظلت حبيسة الادراج منذ 35 عاما، ولم يجرؤ أحد أن يطبقها سوى الرئيس السيسي.

الوحش: منظومة الرعاية الصحية بالأقصر متميزة لدرجة مذهلة

واضاف الوحش، أن منظومة الرعاية الصحية بالأقصر، متميزة لدرجة اصابتني بالذهول، وكنت أتوقع أن أرى مستشفيات متهالكة، لكن الواقع يؤكد أننا أمام مشروع عالمي يقدم خدمة طبية على اعلى مستوى.

وأشاد وكيل لجنة الصحة، بمستوى الأداء خصوصا خدمة الكول سنتر التي تواكب المواطن البسيط، مؤكدا أن الزيارة استهدفت الوقوف على 3 محاور وهى التعرف على مدى جودة البنية التحتية، والتوثيق، ومدى رضا المواطن، ووجدنا أن هناك طفرة حدثت في المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، خصوصا وحدة الشيخ موسى والتي تقدم خدمة طبية فاخرة للمواطنين.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يزور محافظة الأقصر اليوم، لليوم الثاني ضمن جولاته بالمحافظة، لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

تفقد أعمال تطوير المستشفيات بالأقصر

ويتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر للوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، وتستمر الزيارة للوفد البرلماني 3 أيام ويتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وأعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما قام الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضية ومركز طب الأسرة بالقرنة ومستشفى أرمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبه بإسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحه بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود العزب.