«صحة النواب» توافق على مشروع قانون المجلس الصحي مبدئيا

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.

مشروع قانون المجلس الصحي المصري

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، على إنشاء المجلس الصحي المصري، وتنص على إنشاء هيئة عامة خدمية بمسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، تابعة لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات.

ووافقت اللجنة على مسمى مشروع القانون، ليكون كما ورد من الحكومة وهو «المجلس الصحي المصري»، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلى المجلس المصري للتخصصات الصحية، وكما ورد المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان، وأكثر من 60 عضوا آخرين.

حوار مجتمعي حول مشروع القانون

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، أنّه التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، الذي أكد له أنّ الحكومة توافقت على مسمى «المجلس الصحي المصري»، لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

وكانت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون، بحضور ممثلي الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.