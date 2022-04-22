سعاد حسني تكشف تفاصيل حياتها الشخصية: «دمعتي مش قريبة» «فيديو»

بخفة دم وابتسامة ليس لها مثيل، حفرت سندريلا الشاشة سعاد حسني، اسمها في تاريخ السينما المصرية والعربية حتى أصبحت إحدى أيقوناتها، وكانت نموذجا للفنان الشامل، إذ قدمت أدوارا متنوعة سواء في التمثيل أو الاستعراض أو حتى الغناء، فموهبتها لفتت الانتباه منذ صغرها رغم أنها لم تدخل المدرسة، حيث اقتصر تعليمها على المنزل، لتحوز الفنانة الراحلة على إعجاب الجميع.

المرأة ومعنى الأنوثة

وأفادت الفنانة سعاد حسني بأن دمعتها ليست قريبة، ولا تلجأ إلى البكاء لتحقيق مطلبا معينا، كما أنها لا تستطيع البكاء بشكل حقيقي خلال المشاهد الفنية التي تتطلب ذلك، قائلة: «مش بعرف أعيط بالأمر، وبعتبر العياط حاجة شخصية، وممكن يجي بالاندماج مع الدور بشرط أن يكون الحديث مؤثرا بشكل حقيقي»، وهذا ما حدث معها في أحد الأفلام من إخراج سعيد مرزوق، إذ كانت تمثل مشهدا طويلا، وهو ما ساعدها على نسيان نفسها والاندماج في التمثيل.

وتحدثت الفنانة الراحلة خلال لقاء نادر ببرنامج «كلمة في سهرة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، عن كلمة المرأة ومعناها، مؤكدة أنها تعني الأم التي ربت أجيالا كثيرة ولم تأخذ حقها، وعلى الجميع الإنحناء لها إذا أصابت في قرارتها، وإن لم تصب فيجب مساعدتها وتشجيعها، والأنوثة تعني بالنسبة لها الرقة والبساطة والعذوبة والود.

سعاد حسني: جمال المرأة ينبع من داخلها

ولفتت سعاد حسني إلى أن جمال المرأة ينبع من داخلها ومن قلبها وصفاتها الحسنة، كل ذلك ينعكس عليها أكثر من مساحيق التجميل «المكياج» التي تضعها المرأة على الوجه، مضيفة أنها تفضل أن يُقال عنها بأنها سيدة عاقلة، والمرأة القوية تثير إعجابها، كونها تستطيع تحمل مسؤوليات كبيرة، مشيرة إلى أن الغموض يمكن أن يُضيف إلى جمال المرأة، بشرط أن يكون غموض رمزي أو سحري المبني على «المشاكسة»، وهي من أنصار الصراحة والوضوح الكاملة.