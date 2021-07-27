صابرين تروي كواليس دور أم كلثوم.. وتكشف عن نصيحة سعاد حسني

قالت الفنانة صابرين، إنها كانت محظوظة لوجود أباطرة من المخرجين والممثلين والزملاء والمنتجين الذين ساندوها في مشوارها الفني، متابعة: «أنا مابفكرش في بكره، عشان الناس بتسألني تحبي تشتغلي إيه، أقولهم اللي لسه مجليش، لما يجيلي دور بنزل ألعبه كأني هاوية عشان أنا طول عمري هاوية ومبحفظش خلاص، ومحفظتش أغاني أم كلثوم وقصائدها لأني بحفظ على الهوا وده من وأنا طالبة بذاكر قبل الامتحان بيوم وأنجح لأن تركيزي بيكون عالي، وربنا بيبعت الإلهام ليا وهي دي الموهبة».

وأضافت «صابرين» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن شخصية زينب الغزالي في مسلسل «الجماعة 2» كانت صعبة لدرجة أنها كانت تنام أحيانا بالمكياج من أجل تتوحد مع الشخصية.

وواصلت الفنانة صابرين: «أنا بجتهد في الشغل جامد مفيش دلع خالص، ياريتني كنت دلوعة، وأنا أول لما اتعرض عليا دور أم كلثوم ضحكت، لأن سعاد حسني قالتلي ضحكتك شبهي، وقالتلي ليه مبتعمليش استعراضات للسينما، بس أنا معملتش كده عشان مكنش في أفلام موسيقية، وأنا في استعراض في مسرحية لاقيت أحمد زكي وسعاد حسني ويومها عرفت إني لسه معملتش حاجة ومحتاجة أنجح أكثر، أنا تبسطت بشهادة وحيد حامد قال إن صابرين قطعة من الصلصال تتشكل وقال هي عملت الدور أكثر ما توقعت، أنا الفن عندي هواية وبنزل استمتع في دور كبير أو صغير».

وأكدت الفنانة صابرين، أنها تستعد لنزول فيلم لها في أغسطس مع الفنان محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة في فيلم «الإنس والنمس»، لافتا إلى أن الفيلم يعتمد على الجرافيك بنسبة كبيرة.

وأشارت صابرين إلى أنها نفذت 5 حلقات ضمن خماسية للحديث عن كورونا وظهرت بدور جدة وكانت تستهدف بث الأمل في الناس من أجل التفاؤل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أنها تحب أن تترك أثر في العمل يتذكرها الناس.