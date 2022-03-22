عاجل .. زيلينسكي: مستعدون لمناقشة وضع القرم ودونباس بعد وقف النار

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لمناقشة وضع القرم ودونباس عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنَّ كييف مستعدة لمناقشة الالتزام بعدم الانضمام للناتو، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

زيلينسكي: الغرب لا يدرك كيفية التعامل مع أوكرانيا

واتهم الرئيس الأوكراني الغرب مجددًا بعدم معرفته لما سيفعل مع أوكرانيا بشأن عملية الانضمام إلى الناتو، لافتًا إلى أنَّه مستعد لمناقشة التزام بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

زيلينسكي: أنَّ كييف تريد ضمانات أمنية مقابل تخليها عن طلب عضوية الناتو

وأضاف زيلينسكي أنَّ كييف تريد بالمقابل ضمانات أمنية مقابل تخليها عن طلب عضوية الناتو، وأن قواته استعادة السيطرة على منطقة ماكاريف غرب العاصمة كييف، وفقا لما نشرته «سكاي نيوز» عربية.