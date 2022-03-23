زيلينسكي أمام البرلمان الفرنسي: الدمار في ماريوبول يشبه الحرب العالمية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للبرلمان الفرنسي، إن روسيا تستهدف المرافق الصحية في البلاد، وفقا لما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن الدمار في ماريوبول يذكرنا بما حدث خلال الحرب العالمية، قائلا: «ندافع عن حريتنا وحرية أوروبا، وعلينا أن نضغط على روسيا للعودة للسلام».

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ28

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، الأربعاء يومها الثامن والعشرين، وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات بسبب تلك الأزمة، فيما تجري مفاوضات بين الجانبين لم تثمر عن نتائج حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.