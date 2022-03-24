عاجل.. مد العمل بمترو الأنفاق ساعة غدا لنقل مشجعي مباراة مصر والسنغال

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد ساعات العمل بمترو الأنفاق غدا الجمعة، لمدة ساعة، وذلك في إطار دعم الشركة لمنتخب مصر والجماهير المصرية في أثناء إقامة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها، إنّها قررت مد ساعات العمل لمدة ساعة ليتحرك آخر القطارات من المحطات الانتهائية للخط الأول والثاني، يوم الجمعة فقط، إذ يتحرك آخر قطار من محطة حلوان والمتجه إلى محطات المرج الجديدة في تمام الساعة 12:18 صباحا، وآخر قطار من محطة المرج الجديدة والمتجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة 12:30 صباحا، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب في تمام الساعة 12:40 صباحا.

وسيكون آخر القطارات بين الخط الأول والثاني في محطة أنور السادات في تمام الساعة 1 صباحًا، ومقابلة آخر القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:55 صباحًا.

وتمنى جميع قيادات الشركة والعاملين بها كل التوفيق للمنتخب المصري، والتأهل إلى كأس العالم؛ لرفع اسم مصر عاليًا.