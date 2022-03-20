شركة المترو توضح تفاصيل عطل خط المرج.. وحركة تسيير القطارات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، ما أدى إلى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو، وتم الدفع الفوري بفرق الطوارئ لإصلاح العطل وانتظام الخدمة.

وأشار البيان إلى أنه يتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان إلى سراي القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة وجارٍ تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع باتجاه حلوان لحين إصلاح العطل.

اعتذار

وتعتذر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارجة عن إرادة الشركة.