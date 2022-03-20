رئيس التحرير

محمود مسلم

شركة المترو توضح تفاصيل عطل خط المرج.. وحركة تسيير القطارات

كتب:

توفيق شعبان
05:53 م | الأحد 20 مارس 2022
مترو الانفاق

مترو الانفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقة الحلمية، ما أدى إلى قطع الشبكة الهوائية لمترو الأنفاق وفصل التيار الكهربي المغذي للخط النازل باتجاه المرج الجديدة بالخط الأول للمترو، وتم الدفع الفوري بفرق الطوارئ لإصلاح العطل وانتظام الخدمة.

وأشار البيان إلى أنه يتم تسيير حركة القطارات في الاتجاه النازل من حلوان إلى سراي القبة ومن المطرية إلى المرج الجديدة وجارٍ تسيير القطارات في المسافة من سراي القبة إلى المطرية بشكل مفرد تبادلي على الخط الطالع باتجاه حلوان لحين إصلاح العطل.

اعتذار

وتعتذر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجمهور الركاب عن هذا العطل المفاجئ بالخط الأول والناتج عن أسباب خارجة عن إرادة الشركة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق وزحام على الأرصفة  

عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الثاني لمترو الأنفاق وزحام على أرصفة المحطات

الخط الثالث لمترو الأنفاق يتزين بأعمال طلاب الفنون.. «فن قبطي وإسلامي»

رئيس كوريا الجنوبية يزور الخط الثالث لمترو الأنفاق

تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني لمترو الأنفاق.. اليوم «صور»

قرار حكومي بضم مشروع المرحلة الأولى لمترو أبوقير لأعمال المنفعة العامة
بقلم توفيق شعبان