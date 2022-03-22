مواعيد المترو في رمضان 2022.. يعمل 21 ساعة يوميا

حددت شركة مترو الأنفاق مواعيد المترو في رمضان 2022، إذ سيتمّ مدّ ساعات العمل خلال الشهر الكريم، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدلًا من الواحدة بعد منتصف الليل، بشكل يومي على مدار أيام الشهر المبارك، لتصل ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلًا من 20 ساعة.

أكّد مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق أنَّ الشركة بدأت إعداد جداول مواعيد المترو في رمضان 2022، بحيث يلتقي آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة العتبة الساعة 12.55 صباحًا، ويلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا.

مواعيد المترو في رمضان 2022.. يعمل حتى الثانية صباحا

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ مواعيد المترو في رمضان 2022، ستتضمن قيام جميع الرحلات من محطات الانطلاق بكل الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحًا، ليستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل، لافتًا إلى أنَّ الشركة ستنفذ إجراءات صارمة، داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد المترو في رمضان 2022.. زمن التقاطر 3 دقائق

وأوضح المصدر أنَّه سيتمّ تقليل زمن التقاطر خلال مواعيد المترو في رمضان 2022، ويبلغ زمن التقاطر في الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثاني، و5 دقائق بالخط الثالث، لاستيعاب جموع الركاب، ولمنع الزحام على أرصفة المحطات، حرصًا على حماية الركاب من الإصابة بـ كورونا.

وأكّد أنَّه جار تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها، لتلقي العلاج اللازم.

وتأتي مواعيد المترو في رمضان 2022 كما يلي:

الخط الأول (المرج الجديدة - حلوان)

- قيام أول قطار من محطة حلوان الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.15 بعد منتصف الليل

- قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

- قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

- قيام أول قطار من محطة المنيب الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور)

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 12.15 بعد منتصف الليل.

- قيام آخر قطار من محطة العتبة الساعة 12.55 بعد منتصف الليل.

تحرك آخر قطار من المحطات التبادلية:

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا.

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.55 صباحًا.