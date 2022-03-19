رحلة «كابونجا» للعالمية.. بدأ بسيارة ربع نقل ونجح في سحب قطار المترو

على مدار سنوات طويلة من المران وممارسة المصارعة الحرة على حلبة بدائية في قرية «سرابيوم»، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، نجح «كابونجا» في الوصول إلي العالمية ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تمكن «كابونجا» من سيارات وجرارات وسفن، حتى تمكن من سحب قطار مترو الأنفاق مؤخراً، ويخطط لسحب سفينة ضخمة في مياه قناة السويس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كابونجا بدأ بسيارة ربع نقل

أكد أشرف كابونجا أن اكتشافه لقوته الخارقة بدأ منذ عدة سنوات بمحض الصدفة، مشيراً إلى أنه نجح في دفع سيارة ربع نقل بأصبع واحد، وتابع بقوله: «كنت مع أصحابي على أحد المقاهي، كنا نتحدث عن تمكني من رفع كاوتش ديزل ضخم بسهولة، وطلبوا مني إثبات قدرة أكبر بتحريك السيارة بيد واحدة، لكنني أكدت أنني أستطيع تحريكها بأصبع فقط، وليس يد واحدة، ونجحت في تحريكها بالفعل».

وأشار «كابونجا»، ابن محافظة الإسماعيلية، إلى أنه قرر منذ تلك اللحظة، التوجه إلى عالم الأرقام القياسية والتدريب، للقيام بسحب سيارات بحجم أكبر ولوادر وقاطرات في هيئة قناة السويس.

دخول موسوعة «جينيس»

وأضاف «البطل الخارق» قائلاً: «بدأت في التدريب على سحب سيارة نقل تريلا، يصل وزنها إلى حوالي 15 طن، ونجحت فعلاً في سحبها بجسمي، ثم بدأت التدريب على سحب سيارتين بجسمي، ونجحت بالفعل بوزن يصل إلى 25 طن تقريباً».

وتابع «كابونجا» أنه في نفس التوقيت، قرر خوض تحد آخر في هيئة قناة السويس، بالتدريب علي سحب قاطرة بوزن 4 أطنان بأسنانه، مشيراً إلى أنه لم يتمكن في البداية من سحبها، ثم نجحت محاولاته في شدها بأسنانه.

وقال: «من هنا حتى فكرة سحب السيارات بأسناني، وبدأت في التدريب على سحب أول سيارة نقل بأسناني، ونجحت فيها، وهي التي تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوزن 15 طن، متفوقاً على الهندي، الذي نجح في سحب سيارة بوزن 13 طن».

سحب 4 سيارات بوزن 100 طن

كما نجح أشرف كابونجا، في بداية شهر فبراير الماضي، في سحب 4 سيارات تريلا على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، بوزن وصل إلى 100 طن تقريباً، بعد تحميل السيارات بالمواد الغذائية.

وقال «كابونجا»، في تصريحات لـ«الوطن» حينها، إن سحب السيارات يأتي ضمن التدريبات الشاقة التي يعمل على تنفيذها أسبوعياً، بزيادة عدد السيارات، استعداداً لسحب الطائرات والسفن والقطارات خلال الفترة المقبلة.

سحب مترو الأنفاق

ونجح «كابونجا» في سحب جرار مترو الأنفاق وعدد من السيارات في بداية شهر مارس الجاري، بوزن وصل إلى 180 طناً، بحسب تصريحات مسؤولين في هيئة مترو الأنفاق.

وقال المصارع الشاب إنه قادر على تحقيق عدد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة، حال تسهيل الإجراءات الحكومية، وتذليل عقبات دخوله للموانئ والمحطات.

وكشف «كابونجا» مؤخراً عن أنه تقدم بطلب إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي، ونجح في الحصول على موافقة لسحب سفينة بوزن يتجاوز 690 طن تقريباً، تمهيدا لدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنجاز جديد.