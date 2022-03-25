3 فنانات تظهرن بالحجاب خلال دراما رمضان 2022

أيام قليلة ونستقبل موسم الدراما الرمضاني 2022، إذ بدأ عدد كبير من الفنانيين في نشر الـ«بوسترات» الدعائية للترويج لأعمالهم الفنية خلال الموسم الرمضاني المقبل، ولاحظنا عددًا من الفنانات سيظهرن خلال دراما رمضان بالحجاب.

دينا الشربيني

تظهر الفنانة دينا الشربيني خلال الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «المشوار» أمام الفنان محمد رمضان، إذ تجسد دور زوجته «ورد»، وظهرت دينا خلال «البوستر» الدعائي للمسلسل وهي ترتدي الحجاب.

ونشرت «الشربيني» عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت دينا عليه قائلة: «كل سنة وأنتوا طيبين (ورد) في مسلسل المشوار رمضان 2022».

ومسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتجسد دينا في المسلسل دور ورد الزوجة السند التي تقف بجوار زوجها (محمد رمضان) بعد أن يتورط في قضية تهريب آثار وتتوالى أحداث المسلسل.

صفاء جلال

وروجت الفنانة صفاء جلال لدورها في مسلسل «ملف سري»، إذ ظهرت هي الأخرى خلال «البوستر» الذي نشرته عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وهي ترتدي حجابًا.

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

سامية عاطف

وتشارك الفنانه الشابة سامية عاطف خلال الموسم الرمضاني 2022 في مسلسل «يوتيرن» وظهرت خلال البوستر الدعائي للمسلسل، وهي الأخرى ترتدي حجابًا إذ تجسد دور «ناهد».

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.