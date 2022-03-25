«المهن الرياضية» تكشف كواليس اختيار الأمهات المثاليات: حكاياتهن ملهمة

كشف الدكتور فتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، عن كواليس وأسرار اختيار الرائدات والأمهات المثاليات في احتفالات عيد الأم للعام الجاري 2022 ، مؤكدًا أن سنوات من الكفاح وحكايات ملهمة كانت أهم أسباب اختيار الأمهات المثاليات، موضحًا أن الاختيار جاء بعد دراسات وافية استمرت أكثر من شهرين للمرشحات للقب هذا العام.

اختيار الأمهات المثاليات جاء بناء على الحكايات الملهمة

وأضاف «ندا» في بيان صحفي اليوم صادر عن النقابة، أن اختيار الرائدات والأمهات المثاليات جاء بناءً على الحكايات الملهمة لكل أم، ومدى نجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة، وتفوقها في حياتها العملية أيضًا، لافتًا إلى أن الاحتفاء بالرموز والرئدات في احتفالية الأم في قلوب الرياضيين بات تقليدًا سنويًا نحرص عليه، وننتظره أيضًا في محاولة من جانب مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، لرد الجميل للأمهات من رموز المهن الرياضية اللاتي بذلن جهدًا كبيرًا وأجزلن العطاء لطلابهم وأولادهم، وكن ولا زلن قدوة حسنة للأجيال القادمة ينهلون منهن حتى يتمكنوا من استكمال مسيرة العطاء للوطن.

وحرصت النقابة العامة لـ المهن الرياضية على تنظيم احتفالية، هذا العام بمناسبة «عيد الأم» برعاية وإشراف الدكتور فتحي ندا، النقيب العام، والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة، ومسعد أبوالرجال المدير التنفيذي للنقابة، والدكتورة غادة عبدالحميد والدكتورة أسماء نوفل عضوي مجلس إدارة النقابة العامة، والدكتورة أمل ليلة الأمين العام للنقابة، وأعضاء لجنة المرأة.

تكريم رائدات ورموز المهن الرياضية كأمهات مثاليات

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد كبير من رائدات المهن الرياضية، ورموزها أصحاب البصمات والأيادي البيضاء على أجيال عديدة من أبناء المهنة كأمهات مثاليات، ومن بينهن الدكتورة عطيات محمد خطاب وكيلة كلية التربية الرياضية بالجزيرة سابقًا، والدكتورة هنية الكاشف عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالإسكندرية سابقًا، والدكتورة إيمان حسن الحاروني عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق سابقًا، بالإضافة إلى البطلة البارالمبية فاطمة عمر التي جرى تكريمها تقديرًا لمسيرتها وسجلها الرياضي الحافل بالإنجازات الدولية المشرف لمصر، والدكتورة كوثر جابر أحمد موجه عام تربية رياضية، والدكتورة آمنة فزاع رئيس نادي المرأة الإفريقية والدكتورة عزة شوقي الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا سابقًا، والدكتورة فاطمة سعد عبدالفتاح أستاذ فسيولوجيا الرياضة قسم علوم الصحة الرياضية، والدكتورة ليلى الدسوقي موجه تربية رياضية، والدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية.