السيسي يكرّم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثالي، للسيدة أميمة يوسف عبدالعزيز العجوز، الأم المتطوعة في مبادرة حياة كريمة، وهي من محافظة البحيرة.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

كما كرّم الرئيس السيسي، السيدة شادية حسين راشد، الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي على مستوى الجمهورية، من محافظة قنا، والسيدة صالحة مرعي، الأم البديلة المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية، من محافظة القاهرة، والسيدة أمل محمد محمد المغربي، والدة شهيد القوات المسلحة من محافظة الإسكندرية.

وكرّم الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، السيدة سميحة حسين أحمد علي، والدة شهيد الشرطة من محافظة الشرقية.