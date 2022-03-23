الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات: «ربنا عوض صبري»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، اليوم، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس ومنح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، تكريمًا لهن، وكان من بينهن السيدة شادية حسين راشد، من محافظة قنا، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات لأحد المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية.

السيدة شادية تعبرعن مدى سعادتها بعد تكريم الرئيس لها

وأعربت «شادية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادتها البالغة عقب تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فخورة جدًا بالتكريم ده والفرحة النهاردة مفيش بعدها والله، والرئيس السيسي طيب وحسيت نفسي كإني بكلم حد أعرفه من بدري»، لافتة إلى أنه جرى تكريمها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا في 2010.

الأم المثالية في التمكين الاقتصادي تتحدث عن حوارها مع الرئيس

وكشفت «حسين» عن الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال تكريمها، قائلة: «حكيت معاه عن المشروع بتاعي وإني بعلم الناس على ماكينات الخياطة، وخاصة الستات الأرامل وقالي دي حاجة كويسة خالص ومشرفة للبلد كلها»، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر هذا اليوم بكل اشتياق.

وتابعت أن بعد وفاة زوجها في عام 2000، وأجرت محلًا لخياطة الملابس، لأنها أصبحت هي المسؤولة عن تربية أبنائها، مضيفة أنها بعد أن أتمت رسالتها في استقلال جميع أبنائها عقب زواجهم، قررت أن تدرب السيدات الأرامل بالمجان على أعمال الخياطة ليحققن التمكين الاقتصادي الحقيقي دون أن يلجأن لطلب المساعدة من أحد: « بقيت أعلم الستات اللي عاوزة تتعلم الخياطة وأدربهم».

وأوضحت أن المرأة المصرية حظيت باحترام واهتمام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع المستويات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية: «الرئيس رد للمرأة المصرية اعتبارها، وفي عهده المرأة المصرية بقي ليها قيمة وبتقوله شكرا يا ريس».