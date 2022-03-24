حالة الطقس في الإسكندرية غداً.. استمرار «نوة العوة»

تستمر موجة الأحوال الجوية السيئة على الإسكندرية غداً الجمعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، على فترات متقطعة، تخف حدتها تدريجياً مع تقدم ساعات النهار، وذلك بحسب ما أعلنته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وفقا لما ورد إليها من هيئة الأرصاد الجوية، على أن تنشط الرياح وتصل سرعتها من 30 إلى 35 كيلومتر في الساعة.

طقس الإسكندرية الجمعة

يأتي ذلك بالتزامن مع نوة «عوة وبرد العجوزة»، التي تضرب الإسكندرية منذ أمس الأربعاء، وتعد آخر نوات الشتاء، ويصاحبها عواصف وأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وهي التي تهب على الإسكندرية عادة في 23 من شهر مارس من كل عام، وتستمر لعدة أيام.

وشهد اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة الشدة، ازدادت غزارتها أحياناً، خاصةً على شمال المحافظة، على فترات متقطعة، حيث نشطت الرياح، وتراوحت سرعتها بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة، فيما تراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأدى ذلك إلى إصدار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، في نطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، خاصةً بعد ما شهدته مدينة الإسكندرية من تقلبات الطقس أمس.

سبب تسمية «نوة برد العجوزة»

وبحسب ما ذكرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، منذ قليل، فإنه من المعروف أن تلك النوة شديدة البرودة، ولذلك يطلق عليها الصيادون «برد العجوزة»، وبسبب الرياح الشديدة التي تصاحبها، يُطلق عليها اسم «عوة»، لافتةً إلى أن رياحها تكون شرقية، وهي آخر النوات الباردة، حيث يعقبها «نوة الخماسين»، التي تشهد طقساً دافئاً نسبياً.

ويرتبط المصريون في شهر «برمهات»، الذي يبدأ يوم 10 مارس ويستمر حتى 8 أبريل، طبقاً للتقويم القبطي، بموسم الحصاد، وهو أيضاً التقويم الفرعوني لدى قدماء المصريين، وهو ثالث شهر من فصل النماء عند قدماء المصريين، وفيه ينحسر فيضان النيل، وتبدأ المحاصيل في النمو في أرض مصر.

وتتعرض الإسكندرية إلى 18 نوة خلال فصول الشتاء، يعرف الصيادون موعد حلولها بعلامات معينة، منها تساقط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس، وغروب الشمس وسط هالة حمراء، أو قدوم رياح غربية.