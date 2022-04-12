فنان على كرسي المذيع.. حكاية «هالة فاخر» مع 4 برامج تلفزيونية نسائية

نجحت الفنانة هالة فاخر في دور المذيع بجدارة عبر 4 برامج تلفزيونية، بدأت بـ «ريا وسكينة»، عام 2008 وشاركتها في تقديمه الفنانة غادة عبد الرازق، ثم قدمت «فاخر» برنامج «هات من الآخر» منفردة عام على قناة «صدى البلد»، ثم عادت وقدمت برنامج «انتبهوا أيها السادة»، بنهاية عام 2015 على قناة الحياة لموسمين متتالين، وعادت للشاشة ببرنامجها الرابع «هالة مصرية»، على قناة المحور.

وركزت هالة فاخر في معظم تجاربها الإعلامية على الاهتمام بقضايا المرأة التي جذبت عدد كبير من المشاهدين والمتابعين على مدار سنوات، إلى أن أصبحت من أفضل الفنانات اللاتي حققن نجاحا على كرسي المذيع.

«ريا وسكينة» يناقش قضايا المرأة والأسرة

وقدمت هالة فاخر برنامجها «ريا وسكينة» بشكل يومي، وناقشت خلاله العديد من الأمور التي تتعلق بالمرأة المصرية، وشاركها في تقديمه المذيعتان هبة شعير وياسمين هنداوي، بالإضافة للفنانة غادة عبد الرازق.

وقدم البرنامج عددا من الفقرات الأسبوعية المستمرة بدأت بفقرة «مفروسة أوي»، التي تتناول معاناة الزوجة المصرية، من خلال «ستاند أب كوميدي» تقدمه هالة فاخر، ويليه استضافة للكاتبة الصحفية أماني ضرغام للحديث عن المواقف التي رصدتها مقالاتها «زوجة مفروسة أوي»، كما تضمن البرنامج ظهور أسبوعي للداعية ملكة زرار للحديث عن حقوق المرأة والرجل، وفقرة أسبوعية مع خبيرة الموضة «بيتي حمودة»، للحديث عن ملابس المحجبات، وكيف يمكن للمرأة ارتداء الحجاب والظهور طبقا لأحدث موضة، بالإضافة لفقرة بعنوان «ممنوع للرجال»، ويتحدث فيها المحامي إسلام الغزولي عن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والقضايا التي تتناولها محكمة الأسرة، بالإضافة إلى فقرة يومية للمطبخ، تتضمّن كيفية إعداد وتقديم الوجبات البسيطة التي يمكن لربة المنزل صناعتها وتقديمها لأسرتها بأقل التكاليف.

«هات من الآخر» يستعرض التجارب الأسرية الناجحة

بينما كان برنامجها «هات من الآخر»، المذاع على فضائية «صدى البلد» يناقش مشكلات الأزواج والحياة الزوجية بشكل عام واستضافت العديد من السيدات من مختلف طوائف المجتمع لعرض التجارب والنماذج الأسرية الناجحة، بالإضافة لاستضافتها الخبراء والمحامين والمتخصصين في الشؤون الأسرية والقانونية.

وتحدثت هالة فاخر في برنامجها «انتبهوا أيها السادة»، المذاع على فضائية «الحياة» عن العديد من المبادرات النسائية المجتمعية، واستضافت أصحاب المبادرات ووفرت لهم مساحة إعلامية لعرض تجاربهم وخبراتهم وناقشتهم في وجهة نظرها.

وظهرت هالة فاخر في برنامجها «هالة مصرية» المذاع على قناة «المحور»، بإطلاله معاصرة ومختلفة عن سابق إطلالاتها، وناقشت العديد من قضايا المرأة وذوي الهمم، واستضافت العديد من الأسر والنماذج الملهمة والتي حققت نجاحات كبيرة برغم الظروف القاسية التي عانوا منها.