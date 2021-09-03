هالة فاخر «طمطم» عن ماهر سليم «زيكا»: كان متواضعا وجميلا

«زيكا» شخصية في مسلسل العرائس الشهير «بوجي وطمطم»، قدمها الفنان الراحل ماهر سليم، الذي وافته المنية داخل إحدى المستشفيات، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، إذ أثرت تلك الشخصية في حياة الكثير من الأطفال الذين تربوا على المسلسل الشهير، ما جعل رحيل «زيكا» مؤثرًا في نفوس جيل تربى ونشأ معه.

هالة فاخر تنعى ماهر سليم

ومن بين نجوم مسلسل العرائس الشهير، الفنانة هالة فاخر، التي أدت دور «طمطم» مع يونس شلبي «بوجي»، إذ جمعتها بالفنان الراحل ماهر سليم «زيكا» العديد من المواقف الإنسانية خلال عملهما معًا بالمسلسل.

واستعادت هالة فاخر في حديثها مع «الوطن» ذكريات عملها مع ماهر سليم في مسلسل العرائس «بوجي وطمطم»، قائلة إنه كان من الشخصيات المتواضعة والهادئة خلال التصوير، وكذلك كان مٌتعاونًا مع الجميع، فضلا عن كونه «شخصا خيرا».

ذكريات «طمطم» و«زيكا»

«كان بني آدم جميل»، بهذه الكلمات عبرت هالة فاخر «طمطم» عن حزنها على رحيل ماهر سليم «زيكا»، مستكملة أنها جمعتها به العديد من المواقف الإنسانية و«الجميلة» على حد قولها خلال عملهما معًا في «بوجي وطمطم»، متقدمة بخالص التعازي لأسرته وعائلته.

أعمال فنية هامة لماهر سليم

وقدم الفنان ماهر سليم خلال مسيرته الفنية ما يزيد عن 160 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، شارك خلالهما مع كبار الفنانين وصناع السينما، من بينهم الزعيم عادل إمام، الذي شارك معه في مسلسله الرمضاني «عوالم خفية»، وكذلك في «فرقة ناجي عطا الله»، ومع الفنان محمد صبحي في «ملح الأرض، ونيس والعباد وأحوال البلاد».

وشارك «سليم» مع الإمبراطور أحمد زكي في آخر أعماله الفنية «حليم»، ومع نور الشريف في مسلسل «رجل الأقدار»، ومع صلاح السعدني في «أرابيسك، رجل في زمن العولمة» ومع يحيى الفخراني في «أوبرا عايدة»، بجانب العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة في تاريخ الدراما، منها «هوانم جاردن سيتي، أم كلثوم، بوابة الحلواني، وزيزينيا»، فضلا عن عمله مع المخرج العالمي يوسف شاهين في آخر أعماله فيلم «هى فوضى».