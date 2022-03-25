قافلة طبية وتعليمية في السويس بمشاركة عدد من طلاب الجامعات

شهدت محافظة السويس، أمس الخميس، تنظيم قافلة متكاملة تنموية وطبية وتعليمية برئاسة السيدة رفاعي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، بمسجد الكوبري بقرية عامر بالقطاع الريفي، وبالتعاون مع جامعة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، ومديرية الشؤون الصحية بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي.

حضور 88 طالبًا من كليتي الآداب والتربية بجامعة السويس

سيدة رفاعي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، أشارت إلى أنه جرى تنظيم القافلة المتكاملة التي استهدفت أهالي قرية عامر بحي الجناين، بحضور 85 طالبًا من كلية الآداب، و3 طلاب من كلية التربية، مع الدكتور جلال نجيب أستاذ علم الاجتماع، منسق كلية الآداب لمشروع محو الأمية بالجامعة.

القافلة ضمت فريقً طبيًا في عدد من التخصصات

وأوضحت مديرعام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، أن القافلة شهدت حضور فريق طبي شامل في العديد من التخصصات الطبية المستهدف تنفيذها، منها مبادرة صحة المرأة، فريق الاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض المزمنة، والفحص المبكر لسرطان الثدي، وتسجيل وفتح ملفات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى تفاعل المواطنين بالحضور للاستفادة من القافلة الطبية، بحضور كمال صقر ممثل جمعية الفجر الجديد وعضو جمعية مصر الخير، والشيخ صالح محمد من مديرية أوقاف السويس.

توعية المواطنين بضرورة شهادة محو الأمية وتعريف الأهالي بخدمات القافلة

وأضافت «رفاعي» أن القافلة استهدفت ربط هيئة تعليم الكبار بالسويس للخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التواصل الدائم مع الجهات، بالتعلم والحصول على شهادة محو الأمية، إذ قام الطلاب بتوعية المواطنين بضرورة أداء الاختبار، والتوعية بكيفية الحصول على شهادة محو اﻷمية، وتعريف الأهالي بالخدمات المقدمة بالقافلة.

إلحاق 61 مواطنا بالفصول التنشيطية وإجراء قياس مستوى لـ130 آخرين

وتابعت أنه من نتائج القافلة إلحاق 61 من المواطنين بالفصول التنشيطية، وإجراء 75 فحص اعتلال كلوي، وأمراض مزمنة، وإجراء 59 فحصًا ضمن مبادرة صحة المرأة، وإجراء قياس مستوى لـ130 من المواطنين، ومسح ميداني للمنطقه لتوعية الأهالي بأهمية التعليم وشهادة محو الأمية بواسطة طلبة الجامعة.

التعاون بين الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأكدت أن تنظيم تلك القوافل يأتي بناءً على تعليمات القيادة السياسية العليا، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتوفير حياة كريمة للفرد والمجتمع، وتعليمات اﻷستاذ الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد الشراكات مع جميع الجهات والاستفادة من المبادرات الرئاسية، وتفعيلها، للعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المجالات، وخاصة مجال التعليم بتوفير الفرص لمواصلة التعليم للوصول للتنمية المستدامة.