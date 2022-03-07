جامعة المنصورة تختتم القافلة الطبية «جسور الخير 14» بمركز الفرافرة

اختتمت قافلة «جسور الخير 14»، التابعة لجامعة المنصورة، أعمالها بمركز الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بعدما استمرت فعالياتها على مدار يومين متواصلين، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على نحو 1376 حالة مرضية، وصرف العلاج لهم بالمجان.

التخصصات الطبية للقافلة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة أنهت عملها بمركز الفرافرة اليوم، داخل مستشفى الفرافرة المركزي، وكانت تضم عدداً من التخصصات الطبية المختلفة، منها الجراحة العامة، القلب واﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الأشعة والتصوير الطبي التشخيصي.

القافلة تبدأ عملها بمركز الداخلة الثلاثاء

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد أن القافلة بدأت عملها منذ يومين بمركز الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد، ومن المقرر أن تبدأ عملها غداً الثلاثاء، في مركز الداخلة، داخل مستشفى الداخلة العام، وتستمر حتى يوم 10 مارس الجاري، لافتاً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات وصرف الأدوية بالمجان لعدد كبير من أبناء مركز الفرافرة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد أنه تم خلال الفترة من 6 وحتى 7 مارس، إجراء الكشف والفحوصات لعدد 1376 حالة مرضية بالفرافرة.

ويحرص مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة، على تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية على مدار اليوم، أثناء إجراء الكشف الطبي، بتقديم عدد من الفقرات الترفيهية للأطفال داخل القافلة الطبية الموجودة بمركز الفرافرة، حيث تم تنظيم ورشة عمل فنية لإنتاج الأطواق والتوك والإكسسوارات، وكذلك ورشة عمل بألعاب الفك والتركيب الابتكارية، بالإضافة إلى الرسم والتلوين الحر.