عاجل.. إثيوبيا تعلن عن هدنة فورية للسماح بدخول المساعدات إلى تيجراي

أعلنت إثيوبيا عن هدنة تبدأ فورا للسماح بدخول المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الصحة العالمية: الوضع الإنساني في إقليم تيجراي كارثي

جاء ذلك بعد أن وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قبل أيام، الوضع الإنساني في إقليم تيجراي بأنه كارثي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم على حرب أوكرانيا.

مدير المنظمة: لم يتم تسليم طعام للإقليم منذ ديسمبر الماضي

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء بالمنظمة والمجموعات الإنسانية لعدم نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى التي تحدث في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه «بسبب الصراع في إثيوبيا، مُنع ما يقرب من 6 ملايين شخص من قبيلة تيجراي من الوصول للأموال والوقود والاتصالات، ولم يتم تسليم أي طعام إلى المنطقة منذ ديسمبر الماضي»، حسب تأكيده.