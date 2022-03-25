المنشآت السياحية: 100% نسبة استقبال المطاعم للمواطنين في رمضان

أكد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل سيكون مرتفعا، مرجعا ذلك إلى تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، بالإضافة إلى أن نسب استقبال المطاعم للمواطنين هذا العام ستكون بنسبة 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة.

نسب إشغال رمضان أعلى من العام الماضي

ذكر «المصري»، في تصريح لـ «الوطن»، أن نسب الاقبال خلال شهر رمضان المقبل ستكون أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه حال تمت الموافقة على مد مواعيد غلق المطاعم حتى الساعة الثالثة فجرا فإن نسب الإشغال خلال وجبة السحور سترتفع بشكل كبير، خاصة أن العديد من المطاعم السياحية ألغت العام الماضي وردية المساء وذلك بسبب مواعيد الغلق.

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وأوضح أن المنشآت السياحية ستعمل خلال شهر رمضان وفقا للتوقيت الصيفي بحيث تكون مواعيد الغلق في الساعة الواحدة فجرا جميع أيام الأسبوع، عدا الخميس والجمعة، إذ تكون مواعيد الغلق بهما في الساعة الثانية فجرا، وهو ما ينطبق أيضا على أيام الإجازات الرسمية للدولة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن كافة المنشآت ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن ضوابط التشغيل، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار ستستمر في حملاتها التفتيشية المفاجئة، للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات مع توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة.

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وأوضح أن نسب إشغال المطاعم خلال شهر مارس الجاري كانت جيدة، إذ شهدت تواجد أعداد جيدة من السياح العرب خاصة من السعودية والإمارات والكويت.

وكان محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن» أن هناك مئات الطلبات تلقتها المطاعم من مواطنين وسياح عرب سواء مجموعات أو افراد لحجز أماكنهم خلال وجبتي الإفطار والسحور.