«المنشآت السياحية»: تقدمنا بطلب رسمي للسماح للمطاعم بتقديم الشيشة

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المذكرة التي قدمتها الغرفة إلى وزارة السياحة والآثار خلال الشهر الجاري لتعديل مواعيد إغلاق المطاعم السياحية خلال شهر رمضان لتكون في الثالثة صباحا، وتضمنت أيضا المطالبة بالسماح للمنشآت السياحية بتقديم الشيشة، وفقا للضوابط التي تحددها الجهات الصحية بالدولة، لا سيما أن غالبية دول العالم سمحت بتقديم الشيشة مع انحسار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

مقترحات للموافقة على تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لـ«الوطن»، أن الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات للسماح لها بتقديم الشيشة خلال الفترة المقبلة؛ منها الالتزام بأي إجراءات احترازية يتم إقرارها من الجهات الصحية بالدولة، إضافة إلى دفع رسوم تقديم الشيشة، كما نص قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد على تقديم الشيشة بالأماكن المفتوحة في المنشآت السياحية، مع استخدام أدوات أحادية الاستخدام يتم استخدامها لمرة واحدة ولزبون واحد.

«السياحة»: لسنا أصحاب القرار في عودة تقديم الشيشة

ومن جهته، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن قرار عودة المنشآت السياحية والفندقية لتقديم الشيشة ليس قرار الوزارة؛ بل قرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشددا على أن تقديم الشيشة بالفنادق أو المطاعم السياحية سواء بالقاعات المفتوحة أو المغلقة محظور حتى الآن، وأن لجان وزارة السياحة التفتيشية تقوم حاليا بإغلاق المنشآت التي يثبت أنها تقدم الشيشة للزبائن، فضلا عن تحويل المدير المسؤول عن تلك المنشآت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الخصوص.

وكشف المصدر لـ«الوطن»، أن لجان وزارة السياحة تستمر خلال شهر رمضان المقبل في التفتيش المفاجئ على المنشآت السياحية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن ضوابط التشغيل المقررة، مشيرا إلى توقيع عقوبات على المخالفين تصل للإغلاق.