مدبولي يشهد توقيع بروتوكولين بين «الاتصالات» و«الإسكان» لبناء مدن ذكية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقّع البروتوكولين، المهندس رأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشؤون المالية والإدارية.

بناء مدن ذكية أكثر استدامة

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين الوزارتين إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة لمواطنيها وزوارها، بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة التي تقدمها تلك المدن، كما تلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتزايدة للأجيال الحالية والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

بينما يهدف البروتوكول الثاني الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي «مصر الرقمية»، والتنسيق بين وزارة الاتصالات والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فـي التحول إلى المجتمع الرقمي لبناء مجتمع معلوماتي عصري، يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم كفاءة الأنشطة الحكومية وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، وكذلك توفير الدعم الفني واللوجستي في المشروعات ذات الصلة والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهودها نحو التحول الرقمي، من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تتمثل في تهيئة مجتمع متصل رقميا من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية في جميع مناحي الحياة، حتى تتواكب مصـر مـع التطور المتلاحق فـي استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فـي مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ودعم تنمية الأعمال الإلكترونية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «هدفنا كدولة هو تحويل الحكومة إلى حكومـة متصلة بالأنظمة الرقمية، بما يسهم في تحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، ليعمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ توقيع البروتوكولين يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في مختلف الوزارات والجهات الحكوميـة؛ بما يسهم في كفاءة أدائها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

قاعدة بيانات للمدن المصرية الجديدة

وأوضح وزير الاتصالات أنّ توقيع البروتوكولين يأتي في إطار تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين وزارتي الاتصالات والإسكان، وبينها إنشاء قاعدة بيانات شاملة خاصة بالمدن المصرية الجديدة والقديمة المستهدف تحويلها إلى مدن ذكية، ووضع استراتيجية وطنية للتوسع في إنشاء المدن الذكية باستخدام المعايير الدولية للتطبيقات الذكية، إلى جانب تنفيذ وتشغيل مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاسترشادية بما في ذلك نموذج لتطبيق «التوأم الذكي» في المدن الذكية في مصر، وتوفير البيانات الضرورية للتشغيل، فضلًا عن تنظيم وعقد دورات تدريبية وبرامج لبناء القدرات لفريق العمل من الطرفين في مجال إدارة وتشغيل المدن الذكية وتبادل الخبرات والممارسات الفنية مع الدول الأخرى الرائدة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنّ وزارة الاتصالات تلتزم بتوفير وإتاحة حزمة من البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لرفع كفاءة وقدرات العاملين بها على استخدام التطبيقات والبرامج التكنولوجية الحديثة، سواء برامج التدريب الأساسية أو المتقدمة، إضافة إلى إتاحة رخص البرامج والتطبيقات الإلكترونية اللازمة للتحول الرقمي، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليـة التـي أبرمتهـا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات مـع الشـركات العالميـة، لصـالح هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لرفـع كفاءة البنية التحتيـة والتكنولوجية للهيئة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ توقيع البروتوكولين يأتي في إطار تطـور نظم العمل والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإدارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إنشاء المدن الذكية الجديدة، لتكون الركيزة لتطبيقات المجتمع الرقمي فـي مناحي الحياة اليومية للمواطن ولمقدمي خدمات المرافق، وذلك مساهمة منها في نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ووفقا للبروتوكولين، تلتزم وزارة الاتصالات بالتواصل مع الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لتبادل الزيارات والاستفادة من ممارساتهم وخبراتهم السابقة في هذا المجال محل الاهتمام المشترك، والمشاركة في التمويل اللازم لإتمام وتنفيذ المشروعات المزمع تنفيذها، وفقا للخطة التنفيذية لكل مشروع والنسبة المتفق عليها والتي سيتحملها كل طرف، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من خلال الكوادر البشرية التابعة للوزارة.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بمعاونة وزارة الاتصالات في مشروعاتها التي تقع في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تقديم الاستشارات الفنية الهندسية التخطيطية اللازمة لتنمية وتطوير المشروعات الإنشائية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات.