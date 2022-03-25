عاجل ..أوكرانيا: فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من «ماريوبول»

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن فتح ممر إنساني، اليوم الجمعة، من مدينة ماريوبول، لمن يريد مغادرة المدينة بسيارته الخاصة، وفقا لخبر عاجل نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، قبل قليل.

مستشار زيلينسكي: بدء حوار جاد مع روسيا

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، عن بدء حوار جاد مع روسيا، عقب أسابيع من انطلاق المحادثات، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إن هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو، وذلك بعد شهر كامل من نشوب تلك العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتي أسفرت عن ملايين اللاجئين، والمئات من الوفيات، فضلا عن أعداد ضخمة من المصابين.