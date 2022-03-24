قديروف يؤكد الاستيلاء شبه الكامل على ماريوبول.. وروسيا: سنعيد إعمارها

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، تحرير قوات الشيشان في الجيش الروسي، مبنى إدارة ماريوبول من المرتزقة، واستيلاء الروس شبه الكامل على المدينة، في الوقت الذي أكد مجلس الاتحاد الروسي، نية موسكو المساعدة في إعادة إعمار المدينة.

نائب أول رئيس مجلس الاتحاد الروسي: روسيا ستساعد في إعادة إعمار ماريوبول

قال نائب أول رئيس مجلس الاتحاد الروسي، أندريه تورتشاك: إن روسيا ستساعد في إعادة إعمار ماريوبول، الواقعة في جمهورية دونيتسك، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي تأكيد روسي على مدى الدمار الذي لحق بالمدنية، أضاف النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي خلال زيارة لمركز إقامة مؤقت في قرية فولودارسكوي في جمهورية دونيتسك: المدينة تضررت بشدة نتيجة للقتال، ودمرت مئات المنازل أو أحرقت فيها.

أندريه تورتشاك: بناؤونا سيأتون إلى ماريوبول بعد انتهاء العملية الخاصة

وتابع: روسيا ستعيد بالتأكيد كل هذا.. الآن من المهم ضمان سلامة المواطنين، وإعادة التدفئة إلى المنازل المتضررة، وبعد انتهاء العملية الخاصة مباشرة، سيأتي بناؤونا إلى ماريوبول. دعونا نتحد جميعا.

وتشهد مدينة ماريوبول قتالا ضاريا منذ أيام من أجل السيطرة عليها من جانب القوات الروسية التي تتهم من تصفهم بالنازيين الجدد والقوميين المتطرفين التابعين لكتيبة آزوف باستخدام المدنيين في ماريوبول دروعا بشرية.

ويؤكد خبراء على الأهمية الاستراتيجية لماريوبل بالنسبة لروسيا، وأن ذلك سيتيح الاتصال بين القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، وبقية القوات الروسية داخل أوكرانيا.