عاجل.. الأمم المتحدة: حصيلة القتلى المدنيين في أوكرانيا بلغت 1035 شخصا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل 1035 مدنيا في أوكرانيا، بينهم 311 في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإصابة 2685 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

مفوضية حقوق الانسان: الأسلحة الثقيلة مسؤولة عن سقوط معظم الضحايا

ومن بين الـ311 الذين قتلوا في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، هناك 255 منهم قتلوا في الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف، و56 آخرين في أراضي الجمهوريتين.

وقال بيان مفوضية حقوق الإنسان، إنّ معظم حالات سقوط الضحايا بين المدنيين في أوكرانيا جاءت نتيجة لاستخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، مثل المدفعية الثقيلة والصواريخ والغارات جوية.

المفوضية: حصيلة الضحايا أعلى من البيانات الرسمية لصعوبة الوصول لبعض المناطق

ورجحت المفوضية أنّ تكون حصيلة الضحايا أعلى من هذه البيانات الرسمية، لصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي شهدت اشتباكات ضارية في الفترة الأخيرة، كما هو الحال في مدينة ماريوبول وبلدة فولنوفاخا في مقاطعة دونيتسك، ومدينة إزيوم في مقاطعة خاركوف، وغيرها.