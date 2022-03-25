نزوح 20 ألف مدني من مدينة بوريسيل الأوكرانية ودعوات لفرار آخرين

أعلنت السلطات الأوكرانية، نزوح 20 ألف مدني من مدينة بوريسيل قرب العاصمة كييف، مطالبة المواطنيين الآخريين بضرورة الفرار، وفقا لما نشرته «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

بريطانيا: أوكرانيا تستعيد سيطرتها شرق العاصمة كييف

وكانت بريطانيا، أعلنت أن القوات الأوكرانية، تمكنت من استعادت سيطرتها على العديد من البلديات والمواقع شرق العاصمة كييف، تزامنا مع إعلان مستشار الرئيس الأوكراني، عن بدء مفاوضات جادة مع الجانب الروسي، مشيرا إلى اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وتدخل العملية العسكرية الروسية، أسبوعها الخامس، وسط مفاوضات تجمع الطرفين حول إمكانية إنهاء مشروط لتلك العملية العسكرية.