آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. تقدم في مباحثات وقف إطلاق النار

أعلنت ‏بريطانيا صباح اليوم، أن أوكرانيا استعادت السيطرة على بلدات ومواقع دفاعية وصولا إلى 35 كيلومترا شرق العاصمة كييف، إثر سيطرة القوات الروسية عليها، وبينما تتواصل حرب روسيا وأوكرانيا للأسبوع الخامس على التوالي، أعلنت كييف عن تقدم في وقف إطلاق النار، وذلك في إطار آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وتجرى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وصفها البعض بأنها عثِرة منذ بداية الحرب، ولم تثمر عن شيء حتى الآن وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف تتحدث عن حوار حقيقي مع روسيا

‏وفي سياق آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن مستشار رئيس أوكرانيا «فلوديمير زيلينسكي»، أن حوارا حقيقيا بدأ مع روسيا عقب أسابيع من انطلاق المحادثات، وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز.

تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

‏كما أعلن المسؤول الأوكراني أن هناك تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار مع روسيا، ‏وأعرب مستشار زيلينسكي عن تفاؤل حذر بشأن المحادثات مع روسيا، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

«البنتاجون»: روسيا لا تريد صراعا شاملا مع حلف الناتو

‏وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها لا نعتقد أن روسيا تريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما أعلن ‏البنتاجون أن روسيا تستنفد الذخائر الموجهة بدقة في أوكرانيا، الأمر الذي لم تعلق عليه موسكو، ويعد تقدم حلف الناتو شرقا في أوروبا خصوصا مسألة احتمال ضم أوكرانيا لعضوية الحلف أحد الأسباب الرئيسية للحرب.

وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تواصل الزحف نحو أوديسا

‏فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعمل على الزحف غربا نحو أوديسا ذات الأهمية الاستراتيجية عسكريا واقتصاديا في مسار الحرب، وقالت إن القوات الروسية تحاول الالتفاف حول ميكولايف، جنوب أوكرانيا.