أسعار النيكل تقفز بنسبة 20؜% مدفوعة بمخاوف تراجع المعروض

ارتفع سعر النيكل في بورصة «شنغهاي»، للعقود الآجلة بما يصل إلى حد تداوله البالغ 20٪؜، اليوم الجمعة، وسط مخاوف مستمرة بشأن العرض، ما يضعه في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في البورصة الصينية منذ إطلاق التداول على النيكل في 2015.

وارتفعت عقود النيكل القياسية في «شنغهاي» إلى 269،940 يوان بما يعادل 42،445.40 دولار للطن، متقدمة للجلسة الثالثة على التوالي.

وكانت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن ارتفعت إلى مستويات قياسية فوق 100000 دولار للطن في 8 مارس الماضي، وبعد ذلك تم تعليق التداول لمدة ست جلسات، وسط عمليات شراء كبيرة من قبل مجموعة صينية كبرى لزيادة حيازتها من المعدن المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.

واشتعلت أسعار النيكل بنسبة حادة عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لزيادة أسعار السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا.

مخاوف المعروض مِن النيكل

وفقا لـ«رويترز»، قال المحللون إن هناك مخاوف بشأن نقص المعروض من النيكل في أعقاب حرب روسيا، والتي تستأثر بنسبة 10 ٪ من إمدادات النيكل في العالم، واحتمال تغطية مراكز البيع على المكشوف.

ارتفاع عقود النحاس

من ناحية أخرى، ارتفعت عقود النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3٪ إلى 10383 دولارًا للطن، بينما انخفض عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي بنسبة 0.1٪ إلى 73570 يوانًا للطن.

الإمدادات الصينية لروسيا

وقالت الوكالة إن روسيا قد تتطلع إلى الصين، لتحل محل إمدادات الألومينا الأسترالية التي قطعتها بسبب العقوبات، لكن مصاهر الألمنيوم الصينية تحتاج إلى كل المواد الأولية التي يمكنها الحصول عليها وقد تكون قلقة بشأن العقوبات الثانوية من الغرب، حسبما ذكر محللون في الصناعة.