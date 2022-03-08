عاجل.. سعر طن النيكل يتجاوز 100 ألف دولار للمرة الأولى

تجاوز سعر طن النيكل 100 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق وفقا لما ذكرت قناة "العرلابية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وشهدت أسعار النفط والذهب ارتفاعا عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وسجل سعر الألومنيوم، ارتفاعا قياسيا بنحو 4 آلاف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن، أمس متأثرا بتطورات حرب أوكرانيا وروسيا

ويتوقع أن يكون لحرب روسيا وأوكرانيا، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بحسب آراء كثير من المتخصصين.