رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. سعر طن النيكل يتجاوز 100 ألف دولار للمرة الأولى

كتب:

سحر المكاوى
09:46 ص | الثلاثاء 08 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

تجاوز  سعر طن النيكل 100 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق وفقا لما ذكرت قناة "العرلابية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل 

وشهدت أسعار النفط والذهب ارتفاعا عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وسجل سعر الألومنيوم، ارتفاعا قياسيا بنحو 4 آلاف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن،  أمس متأثرا بتطورات حرب أوكرانيا وروسيا

ويتوقع أن يكون لحرب روسيا وأوكرانيا، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بحسب آراء كثير من المتخصصين.

 

اقرأ المزيد:

مطالبات أوروبية بوقف حرب روسيا وأوكرانيا.. وعدد الضحايا يتجاوز 400 قتيل

وقف إطلاق النار في عدة مدن .. آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

سعر الغاز يسجل ارتفاعا تاريخيا في أوروبا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

محادثات هاتفية بين ماكرون وبوتين بشأن حرب روسيا وأوكرانيا
بقلم سحر المكاوى