أسعار النيكل تتضاعف 4 مرات في يوم واحد بعد الحرب الروسية وفرض العقوبات

شهدت أسعار النيكل العالمية صعودًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتقفز إلى مستويات هي الأعلى على الإطلاق، بعد فرض عقوبات شديدة على روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النيكل إلى أربعة أضعاف في يوم واحد، حيث تم التداول على المعدن، أمس الاثنين، في بورصة لندن للمعادن بزيادة نسبتها 90%، ليسجل 55000 دولار للطن المتري قبل الإغلاق عند 48.078 دولار، وفقًا لـ«بلومبرج».

الأسعار تسجل 100 ألف دولار

وواصلت الأسعار ارتفاعها اليوم، الثلاثاء، لتقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 100000 دولار للطن المتري، وهو ما اضطر بورصة لندن للمعادن إلى إلغاء تداول النيكل صباح الثلاثاء، في خطوة غير عادية بعد أن تضاعفت أسعار العقود لمدة ثلاثة أشهر أكثر من أربعة أضعاف.

النيكل عنصر رئيسي في خلايا البطاريات الليثيوم

ويدخل النيكل كعنصر رئيسي في خلايا بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة في غالبية السيارات الكهربائية المخطط لها حاليًا في سوق الولايات المتحدة، وكذلك في جميع أنحاء العالم، وأدى الارتفاع المفاجئ للأسعار إلى خلق حالة من القلق وقيام المحللين والمستثمرين بالتعبير عن مخاوفهم بشأن العديد من البرامج الطموحة لصانعي السيارات الكهربائية، وما إذا كان يمكن تلبيتها في هذا الاقتصاد.

العقوبات على روسيا

وأرجع «وانج يانكينج»، محلل الصناعة، هذه التقلبات غير العادية إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، بما في ذلك استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت، إذ يبلغ إجمالي إنتاج خام النيكل في روسيا 11% من الإمداد العالمي، ويمثل النيكل النقي 20%.

ولم يكن ارتفاع أسعار النيكل رخيصًا حتى قبل الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية، لكن كان الخبراء في حالة قلق بالفعل بشأن ندرة محتملة في النيكل حيث يتسارع المصنعون العالميون لإنتاج المركبات الكهربائية التي تعتمد على النيكل في صناعة بطاريات الليثيوم.

وسيتعرض صانعو السيارات الذين لم يحصلوا على إمدادات من النيكل بالأسعار قبل الحرب الروسية لضربة قوية بشكل خاص، حيث يمكنهم إما امتصاص ارتفاع التكلفة وتقليل هوامش ربحهم، أو تمريرها إلى المستهلكين، وهو ما سيكون غير موات لكلا الجانبين.

وإذا استمر سعر النيكل في الارتفاع بنفس المعدل، فمن المحتمل أن يعني ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، حيث قامت Tesla بمراجعة أسعارها لبعض الطرازات.