خبير: مصر تحاول تقليل تأثير صدمة الحرب الروسية على المواطن «الأزمة كبيرة»

قال الدكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر بدأت في تراكم السلع الغذائية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتلاشي الوقوع في أزمات إذ أن حكومة قرأت المشهد جيدًا، واستعدت له مبكرًا، لافتًا إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، جاء من أجل إيقاف ارتفاع السلع بشكل سريع.

حزمة المبادرات التي تقدمها مصر

وأضاف «شادي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المستهلك يجب مقاطعة السلع التي يعمل التجار على رفع سعرها دون أدنى وجه حق، مع ضرورة تكثيف جهود جهاز حماية المستهلك.

وإلى أن مصر تقدم حزمة 130 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الإنفاق على مبادرات «حياة كريمة» وتم إعفاء كثير من الموظفين عن دفع الضرائب، مؤكدًا أن مصر تحاول تقليل تأثير الصدمة على المواطن فالأزمة أكبر من الحكومة.

تحريك نسبي للجنيه

فيما قالت الدكتورة سمر عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، خلال استضافتها في نفس البرنامج، إنه تم تحريك نسبي للجنيه بنسبة 16% أمام الدولار للاستثمار في أدوات الدين، مبينة أن هذا سيعمل على جذب المستثمرين الأجانب والحفاظ على الاحتياطي النقدي، مؤكدة أن الاحتياطي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

وأوضحت سمر عادل، أن الاقتصادي العالمي بدأ يتغير منذ عام 2019 عقب الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن أمريكا هي التي أشعلت الحرب من أجل استنزاف اقتصاد روسيا، وتم فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي وسط خسارة 400 مليار دولار للدب الروسي مؤخرًا.

الذهب وقت الأزمات

وقال ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن الذهب احتياطي استراتيجي للدول والأشخاص وهي صناعة أساسية داعمة للدولة والاقتصاد القومي، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة سيجذب مزيد من المستثمرين ومدخرات المصريين في الخارج، وتهدف الشهادات الإيداعية على تخطي المواطن التضخم وهي خطوة جيدة وممتازة.