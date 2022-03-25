وزيرة الهجرة تستقبل أول مصرية حاصلة على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطالبة المصرية هالة عتمان، عضو مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" في بولندا، وأول مصرية وعربية تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بهالة عتمان، مثمنة النجاح الذي حققته في المجال الرياضي من خلال فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية "سيدات"، وأنها تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، بما يجسد تمكين المرأة والشباب في آن واحد.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا فخورون بما يحققه ممثلي وأعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، في مختلف دول العالم، ففي الوقت التي أحرزت فيه هالة عتمان، الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية، كان خالد محمد ممثل مركز الحوار يقدم مساعداته للطلبة المصريين في أوكرانيا، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجهت وزيرة الهجرة التحية للمرأة المصرية والشباب المصري بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات في كافة المجالات، وكذلك دورهم في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا.

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، الطالبة المصرية هالة عتمان، اختيارها ممثلا عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" في بولندا، نظرا لما حققته خلال هذه الفترة من إنجاز كبير على المستوى الرياضي، يعكس قدرتها على التحدي والمثابرة.

من جانبها، أعربت الطالبة المصرية هالة عتمان عن سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة، ووجهت خالص الشكر لسيادتها على التواصل والدعم المستمر للشباب المصريين بالخارج وخاصة الطلبة، مؤكدة أنها تهدي النجاح الذي حققته إلى مصر لأنها "دائما في القلب"، معربة عن فخرها وسعادتها لاختيارها ممثلا عن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" في بولندا.

وتحدثت عتمان، خلال اللقاء، عن صعوبة الاستعداد للبطولة وقالت: "حصلت على المركز الأول في آخر بطولات الموسم للجمهورية وكأس الاتحاد المصري للرماية، التي شاركت بها قبل السفر لاستكمال دراسة الهندسة في أوروبا، وخضت التدريبات بمفردي وكنت أتابع فقط مع مدربي من خلال برامج التواصل، وهو أمر ليس بالسهل في عدم وجود المدرب أو أفراد الفريق مع درجات حرارة منخفضة".

وكانت هالة عتمان قد حصدت الميدالية الفضية في مسابقة "تارجت سبرنت 10 متر" ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، التي استضافتها مصر بميدان الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 28 فبراير 2022 وحتى 8 مارس الجاري، فضلا عن أنها شاركت في مسابقات رماية ضغط هواء إلى وحققت بها الكثير من البطولات.