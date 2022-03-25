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عاجل .. ألمانيا: خفض الاعتماد على النفط الروسي اعتبارا من يونيو المقبل

بلجيكا: الاتحاد الأوروبي سيبحث سبل دعم أسعار الطاقة

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إيمان رحيم
11:40 ص | الجمعة 25 مارس 2022
ألمانيا تستغنى عن النفط الروسي

ألمانيا تستغنى عن النفط الروسي

أعلنت السلطات الألمانية، منذ قليل، عن اتجاهها لخفض الاعتماد على النفط والفحم الروسي اعتبارا من يونيو المقبل، وفقا لما نشرته «العربية»، في نبأ عاجل.

وأعلنت أيضا السلطات اليابانية، نها تسعى لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي، موضحة أنه لازال هناك بعض المشروعات القائمة التي تهم أمن الطاقة في البلاد ما يعيق تحقيق ذلك حاليا.

الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تخفيض أسعار الطاقة

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء بلجيكا «ألكسندر دي كرو»، أنّ الاتحاد الأوروبي سيبحث قريبا سُبل خفض أسعار الطاقة، وذلك وفقا لما نشرته قناة «العربية».

يأتي ذلك احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

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بقلم إيمان رحيم