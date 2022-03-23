ألمانيا ترفض حظر الطيران فوق أوكرانيا.. ولافروف يحذر من مواجهه مع الناتو

قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أنّها لن تدعم منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ولن ترسل قوات للتدخل في الأعمال العسكرية، ومن جهتها أعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية الاشتباه في تجسس 45 دبلوماسيا روسيا وطالبت بطردهم من بولندا، وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

اتهام روسي للقادة الأمريكيين

وكان مجلس الأمن القومي الروسي قد اتهم القادة الأميركيون أنهم لا يأبهون بما يحدث ما وراء البحار في العالم الآخر البعيد عنهم، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من خطوة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانياً مشيراً إلى أنّ ذلك القرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكان موقع "سكاي نيوز عربية" قد أفاد أنّ عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى رومانيا قد تراجع لليوم الثالث على التوالي.